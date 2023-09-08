Rakip çeteye fırlatacakları pimi çekilmiş el bombasını atmayı unutup arabaya binince havaya uçtular

Ekvador’da rakip çetenin bulunduğu eve silahlı saldırı düzenleyen çete üyeleri, pimi çekilmiş el bombasıyla arabaya binmeleri sonucu 6 kişiden 4’ü öldü, 2’si yaralandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Rakip çeteye fırlatacakları pimi çekilmiş el bombasını atmayı unutup arabaya binince havaya uçtular

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un Santo Domingo de los Tsachilas eyaletinde bir eve silahlı saldırıda bulunan 6 kişi, olay yerinden kaçtıkları arabada el bombasını atmayı unuttu.

EL BOMBASIYLA ARABAYA BİNDİLER

Unutulan el bombasının birkaç metre ilerleyen araçta patlaması sonucu 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Güvenlik kamera kayıtlarında, bir eve ateş eden silahlı kişilerin bir süre sonra araca bindiği ancak birkaç metre ilerledikten sonra arabanın patladığı görülüyor.

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