Rakıya baş döndürecek zam geldi. Evde bir kadeh içmek bile artık lüks

Derinleşen ekonomik krizde her ürüne zam üstüne zam geldi. Temel ihtiyaçlardan yeme ve içmeye kadar birçok şeyin fiyatı zamlandı.

Durum böyle olunca zamlar karşısında vatandaşın da beli büküldü. Alkollü içeceklere ve tütün ürünlerine art arda zam yağmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sigaraya zam gelmişti. Bu zammın ardından bir zam da alkollü içkilere geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından duyurdu.

Dündar maliyet zammını "Rakıya zam Efe gurubu Efe Golda zam geçişi #ZamGeldi hayırlı olsun" diyerek paylaştı.

1 litre Efe Gold rakı 879 TL'den 915'e yükseldi. 1 ayda ikinci kez zamlanan rakı yüzde 36 civarında zamlandı.

YENİ FİYAT LİSTESİ:

TBYD Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca zamlı fiyat listesini de paylaştı.

ESKİ FİYAT LİSTESİ:

SİGARAYA DA ZAM GELMİŞTİ

JTİ, BAT, Philip Morris, Imperial Tobacco ardından son olarak dün bir sigara grubu olan TT'ye de zam geldi. Böylece zam gelmeyen sigara gurubu kalmadı.

GEÇEN AY BEYLERBEYİ RAKIYA ZAM GELMİŞTİ

Beylerbeyi rakı grubu zamlandı ve yeni liste yayınlanmıştı. Listeyi Özgür Aybaş paylaşmıştı.

Buna göre söz konusu rakı grubunun en düşük fiyatlı ürününün 100 Cl’liği 699 lira olurken, 70’liği 519 lira oldu.

Aynı grubun en pahalı modelinin 100’ğü ise 929 liraya, 70’liği 715 liraya yükseldi.

GEÇTİĞİMİZ AY YİNE EFE RAKIYA ZAM GELMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz Ay Aybaş, EFE rakı grubuna zam yapıldığını açıklamıştı.

Aybaş, “Efe rakı grubuna zam geçişi oldu. Pardon vergiye zam geçişi oldu” demişti. Yeni fiyat listesine göre, rakı fiyatlarında yüzde 7 oranında artış kaydedilmişti.

BÜYÜK ZAM YILBAŞINDA GELECEK

Ancak sektör temsilcilerine göre alkollü içeceklere ve tütün ürünlerine yılbaşında büyük bir zam gelecek. İki ürün grubuna da yüzde 50 civarında bir zam geleceği söyleniyor.