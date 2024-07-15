Ralf Schuhmacher'den şok eden paylaşım

Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Michael Schumacher'in kardeşi Ralf Schumacher, tıpkı abisi gibi başarılı bir yarış pilotuydu. Kariyeri boyunca 180 Formula 1 yarışına katıldı ve bunların altısını kazandı. Daha sonra takım patronu olarak genç yarış serilerine dahil oldu ve aynı zamanda 22 yaşındaki oğlu David'in kariyerine de destek verdi.

Cora Schumacher ile evli olan Ralf Schumacher uzun süredir karısından ayrı yaşıyor.

Eski Formula 1 pilotu, 2019'dan bu yana ücretli kanal Sky'da düzenli olarak TV uzmanı olarak çalışıyor ve her yıl birinci sınıf motor sporları sınıfına dünya turlarında eşlik ediyor.

Fakat Schumacher bu sefer ne başarısı ne de yorumlarıyla gündemde. Onu gündeme taşıyan konu İnstagram hesabından yaptığı son paylaşımı oldu.

Romantik bir fon önünde ismi bilinmeyen bir adam ile kol kola fotoğraf paylaşan Schumacher, fotoğrafa şu mesajı bıraktı:

"Hayattaki en güzel şey, her şeyi paylaşabileceğin doğru partnerin yanında olmasıdır."

Sky'da program yaptığı Sascha Roos ve Peter Hardenacke, Schumacher'in Instagram gönderisine kırmızı kalp emojisiyle tepki gösterdi.

Kısa sürede gönderiyi binlerce kişi beğendi.