‘Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman’ İsrail Milletvekilinden kan donduran çağrı

İsrail Yahudi Gücü Partisi Milletvekili Almog Cohen, katıldığı programda, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları hakkında açıklamalar yaptı. Filistinlilerin sığındığı Refah kentine olası bir kara saldırısı düzenlenmesi durumunda ABD yönetiminin tutumuna ilişkin soruya cevap veren Cohen, Refah'a kara saldırısı hakkında kararın Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ait olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığınmış olduğu Refah’a kara saldırısı gerçekleştirilmesinin gerekli olduğunu savunan Cohen, "Refah'a karadan girilmeli mi? Onların kemiklerini kırmak için oruç tutarken, yorgunken, zayıfken (Refah'a kara saldırısı) olmalı mı evet" söyleminde bulundu.

Cohen, İsrail’in, Ramazan ayı nedeniyle kara saldırısı düzenlemediğine anlam veremediğini söyleyerek "Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman. Yorgun ve zayıflar. Onlara acımıyorum, kardeşlerime (İsrailli esirlere) acıyorum. Başbakan'a (Netanyahu) Refah'a karadan girmesi ve onları öldürmesi çağrısı yapıyorum" dedi.