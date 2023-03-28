Bu sene Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü itibariyle başladı. Ramazan ayı sonunda Ramazan bayramının ne zaman olduğu, hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, Ramazan bayramı ne zaman? 2023 Ramazan bayramı hangi güne denk geliyor?

Ramazan Bayramı, Müslümanların Ramazan'ın nimetlerine şükretmeleri, yaptıkları yanlışlardan dolayı af dilemeleri ve toplum bağlarını güçlendirmeleri için önemli bir zaman olarak görülüyor. Bu yıl ramazan bayramı ve okulların ara tatil dönemi peş peşe denk geliyor.

2023 yılı Ramazan Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu. Peki, Ramazan bayramı ne zaman?

2023 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

20 Nisan Perşembe günü 2023 Ramazan ayının son günü yani arife günü olarak Diyanet Takvimi'nde yer aldı. Müslüman alemi, 21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı'nı karşılayacak. 3 gün sürecek bayram 23 Nisan Pazar günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı, resmi tatil olduğu için kamu kurumları, bankalar, okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Ramazan Bayramı tatili toplamda 3 gün sürecek.