Ramazan’da görülen baş ağrılarını önlemenin yolları ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Ramazan döneminde oruç tutmak bazen baş ağrılarına yol açabilir.

Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan'a göre, bu yılki Ramazan'da oruç süresi 17 saat kadar olabilir.

Uzun süreli açlık ve susuzluk, baş ağrısını tetikleyebilir ve özellikle migren veya gerilim tipi baş ağrılarını artırabilir.

Baş ağrılarını hafifletmek için, iftar ve sahurda su içeriği yüksek olan salatalık, havuç, çilek, domates ve kabak gibi besinleri tüketmek faydalı olabilir.

Ayrıca, yeterli uyku almak ve uzun süre bilgisayar veya televizyon karşısında kalmamak önemlidir.

Dr. Onultan, oruç tutarken su ve gıda alımının kısıtlanması nedeniyle dehidrasyon ve kan şekerinde düşüş yaşanabileceğini, bu durumların da baş ağrısına neden olabileceğini belirtiyor.

Kafein eksikliği de baş ağrısını tetikleyebilir, bu yüzden oruç öncesinde kafein alımını azaltmak ve iftar ile sahur arasında yeterli su tüketmek önemlidir.

Dengeli ve sağlıklı beslenme, aşırı yağlı, şekerli veya tuzlu yiyeceklerden kaçınmak, lifli gıdalar ve kompleks karbonhidratlar tüketmek kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olur.

Stres ve yorgunluk, özellikle uzun günlerde oruç tutarken baş ağrısına sebep olabilir.

Bu nedenle, stresten uzak durmak, meditasyon, derin nefes alma teknikleri veya hafif egzersizler yapmak faydalı olabilir.

Ekranlardan uzak durmak ve düzenli aralıklarla göz dinlendirmek de baş ağrısını önlemeye yardımcı olabilir.

Eğer baş ağrısı şiddetliyse ve alınan önlemler yetersiz kalıyorsa, doktor tavsiyesiyle ağrı kesiciler kullanılabilir. Ancak, bu ilaçların düzenli ve uzun süreli kullanımından kaçınmak gerekir.

Devam eden veya şiddetlenen baş ağrıları varsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek ve altta yatan başka bir sağlık sorunu olup olmadığını öğrenmek önemlidir.