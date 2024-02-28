Korkulu rüya baş ağrılarını dindiren mucize ot ortaya çıktı

Doğal ürünler giderek daha fazla ilgi görürken, insanlar da şifa veren bitkilere yönelmeye başladılar. Ancak, bu bitkilerin sağlık üzerindeki etkilerini anlamadan önce bir doktora danışmak önemlidir.

Baş ağrısı gibi yaygın rahatsızlıkları hafiflettiği bilinen kelek otu, mucizevi bir bitki olarak popülerlik kazandı.

Peki, kelek otu tam olarak nedir?

Kelek otu, baklagiller ailesine ait çeşitli türleri bulunan bir bitki cinsidir. Ülkemizde yetişen kokulu yonca, 30 ila 100 cm arasında boyu olan, iki yıllık bir otsu bitkidir.

Düzgün silindir şeklindeki gövdesi tüysüz, açık yeşil renkli, boydan boya çizgili ve dallı budaklıdır. Saplı yapraklara sahiptir.

Sarı renkli ve hoş kokulu çiçekleri, dalların uçlarında dik duran salkımlar içinde yer alır. Çiçekli ve yapraklı dallarında kumarin, melilotik asit, kumarik asit ve uçucu yağlar bulunur.

Faydaları nelerdir?

Romatizmal ağrıları hafifletir.

İshal sorununu çözer.

Mide fonksiyonlarını düzenler.

Sinir sistemini sakinleştirir.

Baş ağrılarını giderir.

Kelek otu nasıl kullanılır?

Kelek otunun tüketimi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Genellikle tohumlarının tüketilmesi sağlık açısından tercih edilir.

Ayrıca, kurutulmuş yaprakları besin değeri için de kullanılabilir. Bileşenlerini içeren hazır kapsül formundaki besin takviyeleri de mevcuttur.

Ancak en yaygın kullanım şekli, tohumlarından veya kurutulmuş yapraklarından yapılan çaydır.

Çayı hazırlamak için, kaynamış suya bir tutam tohum veya yaprak ekleyerek tüketebilirsiniz.