Ramazan'ın lezzeti güllaç en güzel nasıl yapılır? İşte tarifi...

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, güllaç tarifi herkesçe aranmaya başladı. İşte, Türk mutfağına özgü geleneksel bir tatlı olan güllacın yapımı...

Gerekli malzemeleri ve tarifi aşağıda bulabilirsiniz...

MALZEMELER:

- 1 paket güllaç yaprağı (genellikle marketlerde hazır olarak bulunur)

- 1 litre süt

- 1 su bardağı şeker

- 1 su bardağı iri kıyılmış ceviz veya fındık içi

- 1 su bardağı dövülmüş antep fıstığı (isteğe bağlı)

- Yarım su bardağı su

- 1 tatlı kaşığı gül suyu veya vanilya özütü

- Taze mevsim meyveleri veya kuru kayısı ve üzüm (süslemek için)

YAPILIŞI:

1. İlk olarak, sütü ve şekeri bir tencerede karıştırın ve şeker eriyene kadar ısıtın. Şeker eriyince ocaktan alın ve soğuması için kenara alın.

2. Daha sonra süzme yoğurdu bir kaba alın, üzerine yarım su bardağı suyu ekleyin ve iyice karıştırın. Eğer gül suyu veya vanilya özütü kullanacaksanız, bu aşamada yoğurdun içine ekleyin.

3. Güllaç yapraklarını teker teker süt karışımına batırın ve geniş bir tepsiye veya borcama dizin.

4. Üzerine ceviz veya fındık içi serpin. Daha sonra bir kat daha güllaç yaprağı dizin ve ceviz/fındık içi serpin. Bu işlemi güllaç yaprağı bitene kadar tekrarlayın.

5. Güllaç dizme işlemi tamamlandıktan sonra kalan süt karışımını üzerine dökün.

6. Güllaç, buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirilerek soğumaya bırakılmalıdır. Bu süre zarfında güllaç yaprakları sütü çekecek ve yumuşayacaktır.

7. Servis yapmadan önce üzerini dilimlenmiş çilek, kuru kayısı ve üzümle süsleyebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun!