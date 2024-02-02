Kırmızı mercimek çorbası nasıl yapılır? Kırmızı mercimek çorbası tarifi için malzemeler neler?

Çağlar Çağatay
Kırmızı mercimek çorbası nasıl yapılır? Kırmızı mercimek çorbası tarifi için malzemeler neler?
Soğuk kış aylarının vazgeçilmezi olan kırmızı mercimek çorbası… Lokantada tadabileceğiniz kırmızı mercimek çorbasını siz de evde kolayca sevdiklerinize yapabilirsiniz. Peki kırmızı mercimek çorbası nasıl yapılır? Kırmızı mercimek çorbası tarifi için malzemeler neler?

Soğuk kış aylarının en sevilen çorbası olan kırmızı mercimek. Lokantada deneyimleyebileceğiniz bu özel çorbayı siz de evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Hem sizi hem sevdiklerinizi mutlu edecek kırmızı mercimek çorbasının yapımı da çok kolay. Peki kırmızı mercimek çorbası nasıl yapılır? Kırmızı mercimek çorbası tarifi için malzemeler neler?

KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1,5 su bardağı kırmızı mercimek

İsteğe bağlı et suyu

1 adet soğan

2 yemek kaşığı un

1 adet patates

1 adet havuç

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber ya da domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

2 litre sıcak su

5 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Kırmızı mercimek çorbası için ilk önce mercimekler bir kapta yıkanır. Patates, havuç ve soğan ve sarımsaklar soyulup yıkandıktan sonra küp küp doğranır. Mercimek ve küp küp doğranan malzemeler ardından tencereye alınır. İçine isteğe bağlı olarak su ya da et suyu da ilave edebilirsiniz. Tüm malzemeler pişirilir. Tencere ateşten alınır ve el blanderı yardımı ile tüm malzemeler ezilir. Aynı bir tencerede kırmızı mercimek çorbası için sıvı yağa veya tereyağına un ilave edilerek kısık ateşte kavurmaya devam edilir. Salça kullanılacak ise salça ilave edilir, kavrulduktan sonra karabiber, kırmızı biber ve tuz karıştırılır. Ardından ezilen malzemelere eklenir ve 10 dakika daha pişirilir. Kırmızı mercimek Çorbası servis kasesine alındıktan sonra limon ile servis edilir. Afiyet olsun.

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