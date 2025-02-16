Rangers, deplasmanda Hearts'ı 3-1 mağlup etti: Hagi büyüledi

İskoçya Premiership'te Rangers, deplasmanda Hearts’ı 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Müsabakada Ianis Hagi’nin performansı belirleyici olurken, Rumen yıldız rakip takım oyuncusu Jamie McCart’ın iki kez kendi kalesine gol atmasına neden oldu.

Maçın hemen başında, 2. dakikada Hagi’nin pasıyla Lawrence ağları sarstı ancak gol ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi. 17. dakikada Hagi, rakibine yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

20. dakikada Hagi’nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği tehlikeli top, kaleci Gordon’un müdahalesine rağmen McCart’a çarparak Hearts ağlarına gitti. Rangers bu golle öne geçse de, ev sahibi ekip ikinci yarıya hızlı başladı.

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21. dakikada Michael Steinwender, James Penrice’in kullandığı köşe vuruşunda mükemmel bir kafa vuruşu yaparak skoru 1-1’e getirdi. Ancak Rangers, 61. dakikada Vaclav Cerny’nin golüyle tekrar üstünlüğü ele aldı. Çek oyuncu, rakip defansın uzaklaştıramadığı topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

Maçın 73. dakikasında Ianis Hagi’nin derin pasıyla Cyriel Dessers hareketlendi. Hearts savunmasını zor durumda bırakan bu pas, McCart’ın bir kez daha hatalı müdahalede bulunmasına yol açtı. Top kendi ağlarına gidince, Rangers farkı ikiye çıkardı ve maçı 3-1 kazanarak önemli bir deplasman galibiyeti elde etti.

90+1. dakikada teknik direktör Philippe Clement, Ianis Hagi’yi oyundan alarak yerine genç oyuncu Findlay Curtis’i sahaya sürdü. Hagi, taraftarların alkışlarıyla kenara gelirken, performansıyla galibiyetin en önemli aktörlerinden biri oldu.