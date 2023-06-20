Rap şarkıcısı sahnede hayatını kaybetti. Bir anda yere yığıldı

Houston'lu rapçi Big Pokey vermiş olduğu konser sırasında seyircilerle konuşurken arkaya doğru devrilerek yere düştü ve hayatını kaybetti.

Rap şarkıcısı sahnede hayatını kaybetti. Bir anda yere yığıldı

Editör: Özge Ceren Çİmen

Teksas, Beaumont'taki bir barda gerçekleştirdiği konserde birdenbire yere yığılan Pokey hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

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Ölüm nedeni otopsi sonucunun ardından açıklanacak.

Öte yandan gerçek adı Milton Powell olan Big Pokey'nin yere yığıldığı anın görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Videoda Pokey'nin mikrofon elindeyken kalabalığın önünde geriye doğru düştüğü görülüyor.

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YAKIN ARKADAŞLARDI....

The Screwed Up Click üyesi olarak üne kavuşmuştu. 90'lar boyunca etkili olan gruptan çok iyi rapçiler çıkmıştı. ABD'de Mayıs 2020'de bir polis memuru tarafından öldürülen ve küresel protestolara yol açan George Floyd da The Screwed Up Click'in üyeleri arasındaydı. 90'lı yıllarda Big Floyd olarak rap yapmıştı.

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Big Pokey ilk albümünü 1999 yılında yayınlamıştı. Peşinden D-Game ve Da Sky's da Limit'i piyasaya sürmüştü. Son albümü ise 2021'de yayınlanan Sensai olmuştu.

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