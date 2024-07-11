Rasim Ozan havalimanını birbirine kattı. THY personeline küfürler yağdırdı

Gazeteci Nagehan Alçı'nın iddiaları sonrası gündemde olan Rasim Ozan Kütahyalı'nın İstanbul Havalimanı'nda yaşadığı son olayı, MedyaRadar muhabiri Ercan Öztürk açıkladı.

Öztürk, Rasim Ozan Kütahyalı'nın 4 Mayıs 2024 sabahı saat 04:30 civarında CIP bölümünde yaptıklarını şu sözlerle aktardı:

"Turizmci arkadaşım, eşi ve bir arkadaşıyla 4 Mayıs 2024, saat 04:30 sularında CIP’e geldiklerinde bir kişinin görevlilerle tartıştığını görmüşler. Bir süre bekledikten sonra tartışan kişinin Rasim Ozan Kütahyalı olduğunu görmüşler. Ayakta durmakta güçlük çeken ROK, Business Class uçak bileti ile Elite kart sahiplerinin kullandığı CIP’e giremeyince ilk olarak ‘Ben Rasim Ozan Kütahyalı’yım. Beni buradan içeri alacaksınız. Arapları içeri alıyorsunuz, Türklere kapıları kapatıyorsunuz’ diye bağırmaya başlamış.

“BENİ ALMAYAN O YETKİLİNİZ MANŞET OLACAK”

Kütahyalı’nın hakaret savurduğu anlarda THY personelinin sakince kurallardan bahsettiğini aktaran Öztürk, “Bunun üzerine daha da sinirlenen ROK, ’Beni buraya almayan o yetkiliniz Türkiye’ye manşet olacak. İstersen son kez uyar. Son kez uyar. Ona göre evet desin.. Ben kardeşim şuyum desin. Ben yiğit adamım desin. Türkiye'ye manşet olmak istiyorum desin. Ondan sonra da ben buradan gideceğim. Son kez uyar. Salak, küçük zekalı.. Tam beyinsizdir o... O anladığım kadarıyla bir şey olmayacağını düşünüyor” ifadelerini kullandı.

KÜFÜRLER SAVURDU

THY personeli sakinliğini korudukça Rasim Ozan Kütahyalı’nın hakaret dozajını arttırmaya devam ettiğini belirten Öztürk, şunları söyledi: “Elindeki telefonda uçak biletini gösterip, 'Bu saatte buranın sorumlusuna diyorum bak. Bu pe..venk bunu ödeyecek. Sakın bu salak amirlerinizi örnek almayın. Bakın şimdi o arkadaşın başına neler gelecek. Hiyerarşiyi bilmiyor’ diyerek hakaretlere, tehditlere devam etmiş. Ayakta durmakta güçlük çeken ROK, yalnız da değilmiş.”

CIP girişinde sırada bekleyen yolcuların hep birlikte tepki gösterdiğini ifade eden Öztürk, “ROK ve arkadaşı CIP’ten ayrılmak zorunda kalmışlar" dedi.