Rasim Ozan Kütahyalı'dan flaş Fatih Altaylı iddiası! Tutuklanacağı tarihi söyledi

Spor yorumlarının ardından artık siyasi konularda program yapmaya başlayan Rasim Ozan Kütahyalı Fatih Altaylı’nın önümüzdeki hafta tutuklanacağını ve kendisine ait YouTube kanalının ise kapatılacağını söyledi.

Bir dönem medya kehanetleri ile gündemden inmeyen Cem Küçük bu gidişle tahtını Rasim Ozan Kütahyalı'ya kaptıracağa benziyor. TGRT Haber sunucusu Cem Küçük, 1 günlük ekonomiyi durdurma boykotu için çağrı yapan bazı ünlü isimleri sayarak ifadeye çağrılacaklarını söylemesinin hemen ardından bir iddia da Rasim Ozan Kütahyalı'dan geldi.

Yandaş gazeteciden bomba iddia! Bugün ifade verecek sanatçıları tek tek açıkladı

Kütahyalı, Ensonhaber YouTube kanalında gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklanacağı iddiasını ortaya attı. Rasim Ozan Kütahyalı Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının da kapatılacağını öne sürdü.

Rasim Ozan Kütahyalı:



"Fatih Altaylı'ya muhalif değilsin dedim tahrik oldu. 'Vız gelir tırıs gider hadi gelin lan' dedi.



Bu haftalarda tutuklanırsa, YouTube programı tarihe karışırsa şaşırmayın. Fatih Altaylı'yı korumaya çalışanlar da var. O sistemdeki meşhur hukukçu... Fatih Altaylı bizim işimize yarar diye ikna etmeye çalışıyor bir yerleri... Daha sert bir dönem geliyor. " ifadelerini kullandı.