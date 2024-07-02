Raúl çifti evliliklerinin 25. yılını kutladı

Real Madrid'in efsanevi 7 numarası Raúl, eşi Mamen Sanz ile çeyrek asırlık evliliğini kutluyor. Sağduyulu ve aileye bağlılıklarıyla tanınan çift, bu özel günü şu anda ikamet ettikleri Madrid'de beş çocukları ile birlikte anıyor. Şu anda Castilla'nın antrenörlüğünü yapan Raul, eşiyle sevgi ve yakınlığa dayalı sağlam bir aile kurdu.

Çift, 90'lı yılların sonunda moda dünyasında hayallerinin peşinden koşarken garson olarak çalıştığı Madrid'deki Barnon gece kulübünde tanıştı. O günden bugüne dek aralarındaki bağ o kadar güçlüydü ki 1999'da Villafranca del Castillo'da evlendiler. Aralarında Fernando Hierro, Santiago Cañizares ve Fernando Morientes gibi İspanyol futbolunun önde gelen isimlerinin de bulunduğu 400'den fazla davetlinin katıldığı devasa tören döneminde en çok konuşulan düğünlerinden olmuştu.

Ünlü çift, çocuklarının ailenin futbol geleneğini sürdürdüğü İspanya'nın başkentinde sakin bir yaşam sürüyor. En küçük kızları María, Real Madrid'in gençlik kademesinde forvet olarak oynuyor ve futbol tutkusunun damarlarında aktığını söylüyor. En büyük çocukları Jorge de babasının izinden giderek futbolculuk kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.

Raúl futbolu bıraktıktan sonra kendisini paddle tenisine verdi. Geniş aile tatil zamanlarında adalarda dinlenme ve yazın tadını çıkarma fırsatını kaçırmıyor. Tatillerini genellikle Fernando Morientes ve eşi María Victoria López'in yanı sıra Luis Miguel ve Paloma Cuevas'la geçiren çift evliliklerinin 25. yılında sosyal medyada herkesi duygulandıran paylaşımlarıyla takdir topladılar.

Çiftin 25. evlilik yıl dönümünün Raúl'un doğum gününe denk gelmesiyle daha da duygusallaşan Mamen Sanz, Instagram'da ona sevgi dolu bir mesaj gönderme fırsatını kaçırmadı. Sanz paylaştığı fotoğrafta kocasına şöyle seslendi: "Hayatımın aşkını tebrik ederim"