Real Madrid 5 yıl sonra ilk kez yapacak. Planlar değişti

Real Madrid, La Liga’daki son maçında Villerarel’i 2-0 mağlup etti. İspanyol devi milli araya galibiyetle girerken sakatlık şokuyla sarsıldı. Eflatun beyazlıların yıldız sağ beki Dani Carvajal, maçın son dakikasında acı içinde yere yığıldı. Tecrübeli oyuncu sahayı sedyede terk etti. Çapraz bağları kopan Carvajal’in sezonu kapattığı öğrenildi.

Real Madrid’de Carvajal’in sakatlığı transferde planların değişmesine neden oldu. İspanyol devinin 5 yıl aradan sonra ilk kez ara transferde kadrosuna oyuncu katmaya hazırlandığı öğrenildi.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Real Madrid ara transferde kadrosuna sol ayaklı stoper ve sağ bek katmayı hedefliyor.

LİSTE BELLİ OLDU

Stoper için adayların arasında Leipzig'de forma giyen Lukeba, Palmeiras’ın savunmacısı Victor Reis ve Ajax’tan Jorrel Hato’nun isimleri öne çıkıyor.

Öte yandan Real Madrid’de sağ bek için listenin başında Liverpool’un yıldızı Trent Alexander-Arnold bulunuyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek İngiliz oyuncu henüz takımı ile sözleşme görüşmesi yapmadı. İngiliz basını, takımdan ayrılma ihtimali olan yıldız oyuncunun Real Madrid’in transfer politikasına uyduğunu yazdı.

İspanyol devi ara transferde hamle yapması durumunda 5 yıl aradan sonra ilk kez kış döneminde kadrosuna oyuncu katacak. İspanyol devi son olarak 2019-2020 sezonun orasında Flamengo forması giyen Reinier'i 30 milyon euro karşılığında transfer etmişti.