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Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid

THY Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Deprem nedeniyle ertelenen mücadele Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 11:57
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Real Madrid Anadolu Efes'e konuk oluyor

Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid
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Anadolu Efes, Euroleague'in 24. haftasında ertelenen maçta 14 Mart Salı günü Real Madrid'i konuk edecek.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 27 maçta 13 galibiyet ve 14 mağlubiyet yaşadı.

Real Madrid ise ligde çıktığı 27 maçın 19'unu kazanırken, 8'inde mağlup oldu.

Anadolu Efes, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibine deplasmanda 94-85 yenilmişti.

AVRUPA'DA 795. KARŞILAŞMA
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 795. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 794 karşılaşmada 451 galibiyet ve 343 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde ise 547. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, 546 mücadelenin 294'ünü kazandı, 252'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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