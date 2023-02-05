Vedat Muriç Real Madrid'i yıktı

Real Madrid'de sakat olan forvet oyuncusu Karim Benzema'nın yanı sıra karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan kaleci Thibaut Courtois forma giymedi.

Ev sahibi Mallorca, 13. dakikada öne geçti. Bu dakikada ceza alanına yapılan ortada Vedat Muriç kafayı vurdu. Muriç'le hava topuna çıkan Real Madrid'in savunma oyuncusu Nacho'nun da dokunduğu top filelere gitti: 1-0.

İkinci yarı 60. dakikada Real Madrid adına Marceo Asensio'nun kullandığı penaltıyı kaleci Predrag Rajkovic kurtardı.

Ligde üçüncü kez yenilen Real Madrid 45 puanla 2. sırada kaldı.

LaLiga tarihinde Real Madrid'e karşı 7. galibiyetini alan Mallorca ise 28 puanla 10. sıraya yükseldi.