Real Madrid gözünü Chelsea'ye dikti

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

La Liga’daki şampiyonluk yarışında lider Barcelona’nın oldukça gerisine düşse de Şampiyonlar Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam eden Real Madrid, transfer çalışmalarına şimdiden başlarken İspanyol basınından sürpriz bir iddia geldi.

DÖRT OYUNCUSU İÇİN NABIZ YOKLUYOR

Fichajes’te yer alan habere göre Real Madrid oldukça geniş bir kadroya sahip olan Chelsea’nin dört oyuncusunu kadroya katmak istiyor. Sağ bek Reece James, daha önce Real Madrid forması da giyen Hırvat orta saha Mateo Kovacic, Chelsea’nin genç yıldızı Mason Mount ve Londra ekibinin geniş orta saha rotasyonunda istediği kadar süre alamayan Ruben Loftus Cheek’i transfer etmek isteyen Real Madrid, bu isimleri 2024 yazını planlayarak kadroya katmak istediği gelen haberler arasında yer alıyor.

SERVETİ GÖZDEN ÇIKARDI

Luka Modric ve Toni Kroos’un ilerleyen yaşları nedeniyle 2024 yazında takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran İspanyol devi, James için 100 milyon euronun üstünde bir bonservis bedeli ödemeye hazır. Diğer üç oyuncunun kontratının 2024 yazında bitecek olması nedeniyle acele etmeyecek olan Real Madrid’in kısa süre içerisinde bu isimlerle temas kurması bekleniyor.