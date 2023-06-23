Real Madrid "Türk Messi"nin peşinde

Editör: Barış Atakan

Bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran ve kazanılan Türkiye Kupası’nın en önemli mimarlarından biri olan Arda Güler’in talipleri artmaya devam ediyor. Pek çok Avrupa kulübünün oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı bilinirken İspanyol basınından Arda güler için yeni bir iddia ortaya atıldı.

SERBEST KALMA BEDELİ ÇOK DÜŞÜK BULUNDU

AS gazetesinin haberine göre, La Liga ekiplerinden Real Madrid Arda Güler’in durumunu yakından takip ediyor. İddialara göre oyuncunun mevcut serbest kalma bedeli olan 17.5 milyon Euro'yu oldukça düşük bulan İspanyol ekibi, genç yıldızı kadrosuna katmak için önümüzdeki günlerde harekete geçecek.

MANCHESTER CITY'DE DEVREYE GİRDİ

İngiliz basını ise Galler ile oynanan milli maçta attığı gol ve oyuna yaptığı etkiyle tüm futbolseverlerin ağzını açık bırakan Arda Güler için Manchester City, Newcastle United ve Liverpool’un devrede olduğunu ifade etmişti.

PERFORMANSI

Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 35 maçta 6 gol 7 asist kaydetti.