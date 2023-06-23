Real Madrid "Türk Messi"nin peşinde

Arda Güler'in serbest kalma bedelini oldukça düşük bulan La Liga ekiplerinden Real Madrid'in önümüzdeki günlerde genç yıldız için harekete geçeceği ifade edildi.

Real Madrid "Türk Messi"nin peşinde

Editör: Barış Atakan

Bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran ve kazanılan Türkiye Kupası’nın en önemli mimarlarından biri olan Arda Güler’in talipleri artmaya devam ediyor. Pek çok Avrupa kulübünün oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı bilinirken İspanyol basınından Arda güler için yeni bir iddia ortaya atıldı.

SERBEST KALMA BEDELİ ÇOK DÜŞÜK BULUNDU
AS gazetesinin haberine göre, La Liga ekiplerinden Real Madrid Arda Güler’in durumunu yakından takip ediyor. İddialara göre oyuncunun mevcut serbest kalma bedeli olan 17.5 milyon Euro'yu oldukça düşük bulan İspanyol ekibi, genç yıldızı kadrosuna katmak için önümüzdeki günlerde harekete geçecek.

MANCHESTER CITY'DE DEVREYE GİRDİ
İngiliz basını ise Galler ile oynanan milli maçta attığı gol ve oyuna yaptığı etkiyle tüm futbolseverlerin ağzını açık bırakan Arda Güler için Manchester City, Newcastle United ve Liverpool’un devrede olduğunu ifade etmişti.

PERFORMANSI
Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 35 maçta 6 gol 7 asist kaydetti.

Öne Çıkanlar
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
Son Haberler
Birce Akalay tatilde hasret giderdi Magazin
Birce Akalay tatilde hasret giderdi
Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması istişare toplantısı bugün yapılacak Güncel
Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması istişare toplantısı bugün yapılacak
Titanik’e giderken patlayan denizaltında ölenlerin kimlikleri belli oldu. İlginç gerçekler ortaya çıktı Dünya
Titanik’e giderken patlayan denizaltında ölenlerin kimlikleri belli oldu. İlginç gerçekler ortaya çıktı
Uzmanı çiğköfte severere kötü habe verdi Sağlık
Uzmanı çiğköfte severere kötü habe verdi
Ukraynalı melek yüzlü kadın çete üyesi çıktı Güncel
Ukraynalı melek yüzlü kadın çete üyesi çıktı
Ticaret Bakanlığından tatil rezervasyonu uyarısı Ekonomi
Ticaret Bakanlığından tatil rezervasyonu uyarısı
Kurbanlık hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır? Kurban keserken hayvanda neye dikkat edilmeli? Keşfet
Kurbanlık hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır? Kurban keserken hayvanda neye dikkat edilmeli?