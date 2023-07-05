Real Madrid'de Carlo Ancelotti dönemi resmen sona eriyor

Dünya Kupası’nda istenilen başarının yakalanamaması üzerine 6 senedir takımın başında bulunan Tite ile yollarını ayıran Brezilya A Milli Takımı’nın başına kimin geçeceği resmen açıklandı.

SEZON SONUNDA TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK

Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) Başkanı Ednaldo Rodrigues, Carlo Ancelotti’nin 2023-2024 sezonunda Real Madrid'de kalmaya devam edeceğini ancak sezonunun sonunda Brezilya A Milli Takımı’nın başına geçeceğini açıkladı. Rodrigues ayrıca o zamana kadar Fluminense teknik direktörü olan Diniz’in hem milli takımının hem de Fluminense’nin teknik direktörlük görevlerini aynı anda yürüteceğini duyurdu.

2 SENEDE 6 KUPA KAZANDI

2021 yılının Temmuz ayında 2. Real Madrid dönemine başlayan ve geçen 2 senede 1 İspanya Lig, 1 İspanya Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi , 1 Uefa Süper Kupa ve 1 Fifa Kulüpler Kupası şampiyonluğu yaşamıştı