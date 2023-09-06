Real Madrid'i dünyaya rezil eden görüntü ortaya çıktı. Kendi taraftarı bile isyan etti

Real Madrid'in Getafe'yi yendiği karşılaşmada son dakikalarda galibiyet golünü atan Bellingham, soyunma odasında büyük coşku yaşasa da bir detay herkesin dikkatini çekti. O anlara ait videoda İngiliz yıldıza ayrılan bölmede Bellingham'ın isminin yanlış yazıldığı görüldü. Bu olay karşısında kulübe taraftarın tepkisi çığ gibi büyüdü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Real Madrid'i dünyaya rezil eden görüntü ortaya çıktı. Kendi taraftarı bile isyan etti

Editör: Hamza Özalkuş

İspanya La Liga'da oynadığı 4 karşılaşmada 5 gol atan Real Madrid'in yeni transferi İngiliz yıldız Jude Bellingham'ın soyunma odasındaki dolabında isminin yanlış yazılması olay oldu.

Real Madrid soyunma odasındaki dolabında Bellingham'ın adının "Bellimgham" olduğu görüldü.

Yapılan yazım yanlışı sosyal medyada gündem olurken eflatun beyazlı taraftarlar, Bellingham'ın karşılaşmalarda takımı kurtardığı ancak kulüp tarafından isminin bile doğru yazılmadığı yorumlarında bulundu.

Jude Bellingham, Dortmund'dan Real Madrid'e sezon başında 103 milyon euroya transfer oldu.

4 resmi maça çıkan İngiliz futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

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