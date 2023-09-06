Real Madrid'i dünyaya rezil eden görüntü ortaya çıktı. Kendi taraftarı bile isyan etti

Real Madrid'in Getafe'yi yendiği karşılaşmada son dakikalarda galibiyet golünü atan Bellingham, soyunma odasında büyük coşku yaşasa da bir detay herkesin dikkatini çekti. O anlara ait videoda İngiliz yıldıza ayrılan bölmede Bellingham'ın isminin yanlış yazıldığı görüldü. Bu olay karşısında kulübe taraftarın tepkisi çığ gibi büyüdü.