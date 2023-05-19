Real Madrid'in Ancelotti kararı belli oldu

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, gelecek sezon da yola teknik direktör Carlo Ancelotti ile devam etmek istediğini vurguladı.

Real Madrid'in Ancelotti kararı belli oldu

Real Madrid'de, adı Brezilya Milli Takımı ile de anılan Carlo Ancelotti için kararçıktı.
Marca'da yer alan habere göre, İspanyol ekibinin başkanı Florentino Perez, Ancelotti ile yola devam etmek istiyor.

Başkan Florentino Perez ve Ancelotti'nin, cuma günü toplantıda bir araya geldi ifade edildi. İkilinin, gelecek sezonun transferler, ayrılacak isimler konusunda görüştüğü belirtildi. Perez'in, bu toplantıda kulübün politikasına uygun olarak kadronun nasıl güçlendireceğini açıkça belirttiği ifade edildi.
Real Madrid'de ikinci dönemine 2021 yılında başlayan Carlo Ancelotti'nin sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

İtalyan teknik adam, geçen yıl Real Madrid'de ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı gösterdi

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