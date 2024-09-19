Real Madrid’in efsanesinden Arda’ya büyük övgü

Real Madrid’in efsane isimlerinden Guti, geçen sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk yaşayan eski takımı için övgü dolu sözler söyledi. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen eski futbolcu, şu anki takımın kendi dönemine göre çok daha iyi olduğunu vurguladı, As gazetesine konuşan Guti, “Çok iyi oyuncular var ve neredeyse hepsi genç. Real Madrid'de bir döneme damga vuracaklar” ifadelerini kullandı.

Guti, Real Madrid'in şu andaki form durumuna ilişkin, "İnişler ve çıkışlar var. Sadece oyunla ilgili değil, puanlarla da ilgili. Barcelona'nın 4 puan gerisindeler. İyi bir başlangıç değil" şeklinde konuştu.

ARDA İÇİN BÜYÜK ÖVGÜ

Takımın genç yıldızlarından Arda Güler için övgü dolu sözler söyleyen Guti, önümüzdeki birkaç sezonda daha çok ön plana çıkacağını söyledi. Eski İspanyol futbolcu, "Ancelotti Arda Güler'e daha fazla dakika veriyor. Çok ilginç bir oyuncu. Harika son pasları olan, gol atan bir orta saha. Önümüzdeki birkaç sezonda daha fazla ön plana çıkacak” dedi.