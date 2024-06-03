Real Madrid'in Mbappe'ye ödeyeceği maaş belli oldu

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Real Madrid'in Mbappe'ye ödeyeceği maaş belli oldu

Real Madrid'in kadrosuna katmaya hazırlandığı Kylian Mbappe için servet ödeyecek.

Dünyanın merakla beklediği transfer için artık dakikalar sayılıyor. Real Madrid, PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Taraflar her konuda anlaşma sağlarken, resmi açıklamanın da kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Bu arada 23 yaşındaki Fransız yıldızın, Real Madrid'den kazanacağı para da belli oldu. İspanyol ekibiyle 5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Mbappe'nin yıllık 57.5 milyon Euro maaş alacak.

Kylian Mbappe'ye 100 milyon Euro da imza parası ödenecek.

Fransız ekibi PSG'de bu sezon 48 resmi maçta görev alan Kylian Mbappe, 44 gol attı, 10 yaptı.

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