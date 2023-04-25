Real Sociedad'ın eski başkanına hapis şoku

Real Sociedad'ın eski başkanı Inaki Badiola, sosyal medyadan iki anonim hesap üzerinden gerçekleştirdiği siyasetçiler, hakimler ve gazetecilere yönelik çok sayıda hakaret ve iftira suçundan 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Real Sociedad'ın eski başkanına hapis şoku

İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ın eski başkanı Inaki Badiola, sosyal medyadan iki anonim hesap üzerinden gazeetcilere, siyasetçi ve hakimlere yönelik çok sayıda hakarette bulundu. Bunun üzerine Badiola, 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HAKARET VE İFTİRADAN YARGILANACAK
İspanyol haber ajansı EFE'nin haberine göre; Badiola, sosyal medya platformundan yarattığı iki anonim hesap aracılığıyla Bask bölgesindeki bazı milletvekillerine, 4 hakime, Diario Vasco gazetesine ve gazetecilere hakaret ve iftira içerikli mesajlar atmak suçundan yargılandığı mahkeme tarafından 8 farklı suçtan toplamda 10 yıl 8 ay hapis ve toplamda 375 bin euro para cezasına çarptırıldı.

HÜKMÜ ERTELENECEK
Hakkındaki tüm suçlamaları mahkemede reddeden Badiola, "Ne Twitter'da bu hesapları açtım ne de bu mesajları attım." açıklamasında bulundu. Badiola'nın her bir suç için aldığı cezanın 2 yılı geçmemesinden dolayı cezaevine girmeyeceği, hükmün açıklanmasının erteleneceği bildirildi.

SAVCILIK'TAN ŞAŞIRTAN İSTEM
Savcılık, Badiola hakkında 66 yıl hapis ve 3,3 milyon euro para cezası talep ediyordu. Yatırım bankacılığı yapan Badiola, 2007 ve 2009 yılları arasında Real Sociedad kulübünün başkanı olmuştu.

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