Recai Kutan son yolculuğuna uğurlandı. Liderler cenaze törenine akın etti

Düzenleme: Kaynak: AA
Recai Kutan son yolculuğuna uğurlandı. Liderler cenaze törenine akın etti

Ankara'da bir süredir tedavi gören ve 94 yaşında hayatını kaybeden Kutan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Erdoğan, Abdullah Gül, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Fatih Erbakan ve Kemal Kılıçdaroğlu'da katıldı.

Ankara'da bir süredir tedavi gören ve 94 yaşında hayatını kaybeden Kutan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kutan'ın ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Mehmet Görmez de dua ederek, katılanlardan helallik istedi.

Kutan'ın cenazesi, namaz sonrası aile kabristanında toprağa verildi.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

aa-20241008-35856558-35856550-cumhurbaskani-erdogan-recai-kutanin-cenaze-torenine-katildi.jpg

aa-20241008-35856558-35856551-cumhurbaskani-erdogan-recai-kutanin-cenaze-torenine-katildi.jpg

aa-20241008-35856558-35856552-cumhurbaskani-erdogan-recai-kutanin-cenaze-torenine-katildi.jpg

aa-20241008-35856558-35856553-cumhurbaskani-erdogan-recai-kutanin-cenaze-torenine-katildi-1.jpg

aa-20241008-35856558-35856554-cumhurbaskani-erdogan-recai-kutanin-cenaze-torenine-katildi.jpg

aa-20241008-35856558-35856556-cumhurbaskani-erdogan-recai-kutanin-cenaze-torenine-katildi.jpg

Son Haberler
Kadını dayaktan bekçiler kurtardı
Kadını dayaktan bekçiler kurtardı
Hatay'da sıcak demir yüklü tırda yangın paniği
Sıcak demir yüklü tırda yangın
Bursa merkezli 4 ilde 'Daltonlar' çetesine dev operasyon! Azerbaycanlı iş insanını silahla vurmuşlardı
Bursa merkezli 4 ilde 'Daltonlar' çetesine dev operasyon! Azerbaycanlı iş insanını silahla vurmuşlardı
Atalardan kalan tarih! 5 bin eski eşyayı sergileyerek günümüze ışık tutacak
Atalardan kalan tarih! 5 bin eski eşyayı sergileyerek günümüze ışık tutacak
Tarihi geçmiş ürünler raflarda
Tarihi geçmiş ürünler raflarda