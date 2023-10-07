Recep Uçar: Müsabaka benim için siyah ve beyaz olan iki parça

Kayserispor teknik direktörü Recep Uçar, kaybedilen Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Recep Uçar: Müsabaka benim için siyah ve beyaz olan iki parça

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Kayserispor, deplasmanda MKE Ankaragücü’ne 3-0’lık skorla mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Uçar, “Öncelikli olarak kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Ankaragücü’nü de tebrik ederek başlayalım. Emre hoca ve ekibini tebrik ediyoruz. Özellikle ikinci yarı ortaya koyduğum mücadeleden dolayı, kazanma isteği ve arzusundan dolayı. Müsabaka, benim için siyah ve beyaz olan iki parça. Ankaragücü zor bir deplasmandı ama baktığınız zaman isteklerini yapmaya çalışan oyun planlarının çok dışına çıkmayan rakip kaleye gidebilen ceza sahasında ciddi buluşabilen ama onları maalesef kötü sonlandıran bir Kayserispor vardı.

İki tane şut pozisyonu verdik ama kalecimizin net kurtardığı bir pozisyon yoktu. İlk yarı itibariyle biz son vuruşları yapabilseydik belki farklı bir skorla içeri girecek ondan sonra hamilelerimiz de belki farklı olacaktı ama ikinci yarı maalesef 48. dakikada yediğimiz golden sonra Bajic’ten yediğimiz ikinci golden sonra takım olarak maalesef oyun kontrolünü kaybettik. Rakibinde iştah ve arzusu arttı. Tabii burada savunma direnci de arttı. Oyun biraz daha gelgitli, sevmediğim, çok da tasvip etmediğim bir oyuna döndü.

Dediğim gibi ilk yarı ortaya konan mücadele istek arzu sonlandırma dışındaki futbol beni mutlu etti ama ikinci yarı özellikle gollerden sonraki oyundan hiç memnun değilim. Şimdi milli ara var. Bunu da belirtmek zorundayım, bazı oyuncularımız yeni yeni aramıza katılıyor. Bütün Kayserispor taraftarlarına daha iyi bir Kayserispor izlettirmek en büyük arzumuz olacak. Onu da başaracağız. Oyuncularımıza daha çok çalışarak daha çok isteyerek daha planlı oynayarak daha disiplinli oynayarak bunda başaracağız. Üzgünüm onlardan. Takım adına ben özür diliyorum. Bundan sonraki süreçte de inşallah ekip olarak daha iyi sonuçlar alarak yolumuza devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

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