Reçetesiz ve barkotsuz 13 bin 449 ilaç ele geçirildi

Batman’da piyasaya sürülmek istenen reçetesiz, faturasız ve üzerinde barkot bulunmayan 137 koli içerisinde 13 bin 449 ilaç ele geçirildi.

Reçetesiz ve barkotsuz 13 bin 449 ilaç ele geçirildi

DHA’nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalarda, kargoyla yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek istenen, reçetesiz, faturasız ve üzerinde barkot bulunmayan 137 koli içerisinde 13 bin 449 ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili E.A., ‘kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma’ suçlamasıyla gözaltına alındı. E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

piyasaya-surulmek-istenen-recetesiz-ve-barkotsuz-13-bin-449-ilaca-ele-gecirildi-7490-dhaphoto1.jpg

Öne Çıkanlar
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Açık öğretim Fakültesi AÖF final sınavları ne zaman? 2023 AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu?
Açık öğretim Fakültesi AÖF final sınavları ne zaman? 2023 AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
Son Haberler
Mody nedir neden olur? Mody hastalığı belirtileri nedir? Keşfet
Mody nedir neden olur? Mody hastalığı belirtileri nedir?
Batman’da FETÖ operasyonu Güncel
Batman’da FETÖ operasyonu
Kamyon ve otomobil çarpıştı. 5 kişi yaralandı Güncel
Kamyon ve otomobil çarpıştı. 5 kişi yaralandı
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler? Keşfet
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
FIBA duyurdu: Türkiye ev sahibi olacak Spor
FIBA duyurdu: Türkiye ev sahibi olacak
Lüks kumarhaneye polis baskını Güncel
Lüks kumarhaneye polis baskını