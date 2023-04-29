Reçetesiz ve barkotsuz 13 bin 449 ilaç ele geçirildi

DHA’nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalarda, kargoyla yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek istenen, reçetesiz, faturasız ve üzerinde barkot bulunmayan 137 koli içerisinde 13 bin 449 ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili E.A., ‘kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma’ suçlamasıyla gözaltına alındı. E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.