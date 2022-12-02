﻿Reddedenleri tanıyalım...

Canım memleketimde 14 milyondan fazla emekli vatandaşımız var. Bayram ikramiyesi teklifini CHP yapmıştı. İktidar önce "kaynak yok" dedikten sonra seçim öncesi lütfen "bin TL" ödemeye başladı. Ramazan ve Kurban Bayramında ödenen bu paraya sadece 100 TL zam yapıldı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli ikramiyesinin asgari ücret kadar olması için TBMM'de teklifte bulundu. Ancak AKP ve MHP oyları ile reddedildi. Allah aşkına 14 milyon emekli bu konuda ne düşünüyor? 14 milyon emekliden kaçı AKP ve MHP'ye oy vermeye devam edecek!

Bu arada bir hakkı teslim edelim. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'in en çalışkan milletvekillerinden birisi. Ayrıca tarım ve hayvancılık konusundaki çalışmaları, üreticinin sorunlarını sahada takibi ile gönüllere girdi. Seçimlerden sonra kurulacak yeni hükümette Tarım Bakanı adayımdır.

***

Gelelim 20 milyon öğrenciye... İYİ Parti'nin "Rüzgâr Gülü Projesi" kapsamında okullarda bir öğün yemek teklifi de AKP ve MHP oyları ile kabul edilmedi. Üstelik pilot bölge seçilen Antalya'nın Demre İlçesinde başlatılan bir öğün yemek dağıtımı Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yasaklandı.

Sahi çocuklarının beslenme çantasını dolduramayan aileler AKP ve MHP'ye oy vermeye devam edecek mi?

Gelelim kameralar önünde dünyaya rezil olduğumuz görüntülere... İstanbul-Kadıköy'de sabahın köründe okula giden öğrencilerin aç olduğunu bilen Belediye, İmam Hatip Lisesi önünde öğrencilere ücretsiz çorba dağıtıyordu. Okulun kantinini işletenlerle okul yönetiminin saldırısına uğradı belediye ekibi... Başkan Şerdil Dara Odabaşı'nı tanırım. Hukukçudur. Asla ayrım yapmaz. Diğer okullarla, İmam Hatip'ler arasında fark görmez. Nitekim İmam Hatipli öğrencilere de çorba dağıtıyor. Söz konusu tabloya giren İmam Hatip öğrencilerinin aileleri AKP ve MHP'ye oy vermeye devam edecekler mi?

CHP'nin Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, enflasyon ve zamların vatandaşa olan etkisinin TBMM'de araştırılması için verdiği önerge AKP ve MHP oyları ile reddedildi. Tuzu kuruları bilmem ama pahalılıktan şikayet eden vatandaşlarımız AKP ve MHP'ye oy vermeye devam edecek mi?

Uzun yıllar "Ağır Ceza Hâkimliği" yapan değerli dostum İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, "Antalya'da ikamet eden yabancı sayısı 180 bini geçti. Yabancıların konut alımları Türkiye genelinde düşerken Antalya'da geçen yıla göre yüzde 52.6 oranında arttı. Konyaaltı'nda yasal sınırlamalara rağmen yabancıların konut alma oranı yüzde 40'lara ulaştı. Bazı emlakçılar sadece yabancılara mülk satıyor. Konut fiyatları iki yılda 10 kat arttı. Son bir yılda ülke genelinde kiralar yüzde 100 artarken Antalya'da yüzde 500 arttı. Memur, doktor, öğretim üyeleri, hâkim ve savcılar bile konut kiralarını karşılayamadıkları için başka illere nakil istiyor. Gecekondu türü ev kirası bile 7 bin lira oldu. Adına "Sessiz İstila" denilen bu göç ve gayrimenkul edinme durumu, demografik yapının bozulmasını da barındıran, bağıra bağıra gelen sesli istilaya dönüşmüştür" sözleri ile dikkat çektiği konuyu TBMM'ye taşıdı. Önergesi AKP ve MHP oyları ile kabul edilmedi!

Peki şimdi milyonlara kiracıya soruyoruz: AKP ve MHP'ye oy verecek misiniz?

Bu ve benzeri soruların cevaplarını kamuoyu araştırmaları raporlarına dayanarak vermeye gayret edeceğiz...