Redmi 12’nin görüntüleri sızdırıldı. İşte fiyatı ve özellikleri

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi 12 modelinin resmi görüntüleri paylaşıldı.

Sızdırılan render görüntüleri, Redmi 12'nin siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğinde satışa çıkacağını gösteriyor.

Cihazın ön tarafında görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için delikli bir kamera tasarımına yer verilmiş. Cihazın sağ kenarında ise ses açma kısma düğmeleri ve entegre parmak izi sensörü içeren güç tuşu bulunuyor.

FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

Redmi 12'nin önümüzdeki Temmuz ayında 199 euro fiyat etiketi ile satışa çıkması bekleniyor. Mevcut sızıntılara göre bütçe telefonu, ön tarafta 90Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan 6,9 inç LCD ekrana sahip olacak. Kaputun altında ise 4GB RAM ve 128GB depolama ile eşleştirilen cihaz, gücünü MediaTek Helio G88 platformundan alacak.

Redmi 12 50MP birincil, 8MP ultra geniş ve 2MP makro/derinlik olmak üzere üçlü kamera tasarımı ile karşımıza çıkacak. Cihazın ön yüzüne ise 8MP selfie kamerası eşlik edecek. Kutusundan 18W hızlı şarj desteği sunan 5.000mAh pil ve Android 12 tabanlı MIUI 14 arayüzü ile çıkacak cihazın diğer özellikleri arasında, çift SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, microSD kart yuvası, NFC, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses girişi yer alıyor.