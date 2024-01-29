Reflü belirtileri arasında mide yanması, regürjitasyon, boğazda kaşıntı, öksürük, nefes darlığı gibi durumlar bulunur. Kişiler sürekli veya ciddi reflü belirtileri yaşıyorsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmesi önerilir. Peki, reflü belirtileri neler? Reflü neden olur?

REFLÜ BELİRTİLERİ NELER?

Reflü, mide asidinin yemek borusuna geri akması durumudur ve bu durum çeşitli semptomlara neden olabilir. Reflü belirtileri şunlardır:

Mide Yanması (Heartburn): En yaygın belirtidir. Göğüs bölgesinde yanma, sıcaklık veya acı hissi şeklinde ortaya çıkar. Bu his genellikle öğünlerden sonra veya yatmadan önce daha belirgindir.

Regürjitasyon: Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması sonucu ağızda ekşi bir tat, mide içeriğinin ağıza gelmesi gibi durumlar olabilir.

Boğazda Kaşıntı veya Tahriş: Mide içeriği yemek borusuna geri aktığında, boğazda tahrişe ve kaşıntıya neden olabilir.

Öksürük: Asidin solunum yollarına kaçması sonucu ortaya çıkabilen öksürük, kronik bir öksürükle ilişkilendirilebilir.

Nefes Darlığı: Yemek borusu ve solunum yollarındaki tahriş, nefes darlığına neden olabilir.

Ağız Kokusu: Mide içeriğinin ağıza geri kaçması, ağız kokusuna yol açabilir.

Boğazda Topluluk Hissi: Yemek borusundaki asidin neden olduğu tahriş, boğazda bir topallık, gıdıklanma veya yabancı cisim hissi yaratabilir.

Göğüs Ağrısı: Reflü, bazen göğüs ağrısına neden olabilir. Ancak, bu durum bazen kalp krizi ile karıştırılabilir, bu nedenle göğüs ağrısı ciddi bir belirtidir ve bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilmelidir.

Reflü belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve bazı kişilerde hafif olabilirken, diğerlerinde daha şiddetli olabilir. Eğer reflü belirtileri yaşıyorsanız, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Tedavi planı genellikle yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar veya cerrahi müdahaleyi içerebilir.