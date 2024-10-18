Refüje çarparak takla attı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Refüje çarparak takla attı

Adıyaman’da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli sürücü hakimiyetini kaybedince refüje çarparak takla attı. İki kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin takla atma anları kameralara yansıdı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde Muhammed Emin B. idaresindeki 02 AAS 978 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Meydana gelen kaza anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Yaşanan kazada sürücü Muhammed Emin B. ile motosiklette bulunan Koray E. yaralandı. Yaralılar, Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

aw310894-01.jpg

aw310894-02.jpg

aw310894-05.jpg

aw310894-03.jpg

Son Haberler
Sebze almaya gelmişti! Fenalaşarak yere düştü
Sebze almaya gelmişti! Fenalaşarak yere düştü
Serhat Akın’a silahlı saldırıda yeni gelişme. İstenen cezalar belli oldu
Serhat Akın’a silahlı saldırıda yeni gelişme. İstenen cezalar belli oldu
Yenidoğan çetesi skandalına sessiz kalmadı! Gazeteci Candaş Tolga Işık isyan etti!
Yenidoğan çetesi skandalına sessiz kalmadı! Gazeteci Candaş Tolga Işık isyan etti!
Bursa'da kaza! TIR hafif ticari araca çarptı
Bursa'da kaza! TIR hafif ticari araca çarptı
Neymar’a büyük şok. Herkes “Ronaldo” diye bağırdı
Neymar’a büyük şok. Herkes “Ronaldo” diye bağırdı