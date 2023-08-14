Refüje çarptı, alev topuna döndü, vatandaşlar 2 hayat kurtardı

DHA'nın haberine göre; vatandaşların müdahalesiyle otomobilden çıkarılan yaralıların vücudunda yanıklar olduğu belirtildi.

Otomobil Refüje Çarptı, Alev Topuna Döndü

Kaza, saat 03.30 sıralarında Aydın Caddesi İzmir Çevreyolu yol ayrımında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DV 694 plakalı kiralık otomobil, İzmir Çevreyolu’ndan Pınarbaşı - Işıkkent yol ayrımında seyir halindeyken kontrolden çıktı. Otomobil, refüje çarparak takla attı ve alev aldı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bazı vatandaşlar ise otomobilde bulunan kişilere yardım etmek için olay yerine gitti. Vatandaşlar, otomobil ve iş yerlerinden getirdikleri yangın tüpleriyle yangına müdahale etti.

Vatandaşlar 2 Hayat Kurtardı

Yangını söndüren vatandaşlar, otomobilde bulunan Gözdenur A.(28) ve Batuhan S.'yi (22) araçtan çıkardı. Olay yerine gelen polis ekipleri trafik güvenliğini alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahalede bulundu. İki yaralının da vücudunda yanıklar olduğu belirtildi. Ambulanslara alınan Gözdenur A. ve Batuhan S., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan iki yaralının da durumunun ağır olduğu bildirildi.

“20’li YAŞLARDAKİ KIZ YANIYORDU”

Olay yerinden geçtiği sırada kazayı gören Serkan Yiğit Emsen, yardım etmek için otomobile koştuğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Olay yerinden geçerken bir aracın yandığını gördüm, o sırada biri tüp var mı diye bağırıyordu. Ben aracımdaki yangın tüpü ile müdahalede bulundum. Otomobil içerisinde 20’li yaşlarda bir kız vardı, yanıyordu. Bir kişi büyük yangın söndürme tüpü getirdi, onunla söndürdük yangını, kızı otomobilden çıkartarak kurtardık. İlk müdahalesi yapıldı, bilinci kapalıydı. Kanaması vardı, ağır yaralıydı. Ambulans ekipleri gelip müdahale etti ve sonra götürüldü. Otomobilde bir de erkek vardı, ilk o kurtarıldı zaten.”

“ÇALIŞTIĞIM YERDEN YANGIN TÜPÜ GETİRDİM”

Kazanın olduğu yerdeki bir iş yerinde çalışan Erdinç Dikmen ise, büyük bir gürültü duyduğunu ve dışarıya çıkınca kazayı gördüğünü belirtti. Erdinç Dikmen, “Çalıştığım yerden kazanın bulunduğu yere gittim. Otomobilde bir erkeği kurtardık, kızı çıkartamadık. Ondan sonra yanmaya başladı otomobil, çalıştığı iş yerinden yangın tüpü getirdim. Yangını söndürdükten sonra otomobildeki kadını çıkarttık.” dedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.