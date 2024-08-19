Refüje dalan otomobil direğe çarptı

Kaynak: İHA
Refüje dalan otomobil direğe çarptı

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil refüje çarparak aydınlatma direğini devirdi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, Burhan Taşçı (46) yönetimindeki otomobilin, seyir halindeyken bir dinlenme tesisi yakınlarında kontrolden çıkmasıyla meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, refüje çarparak aydınlatma direğini devirdi ve ters döndü.

Kaza sonucu sürücü Burhan Taşçı ile araçta bulunan Etkin Cürebal (46), Kadriye Taşçı (41) ve Elis Feyza Taşçı (3) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öne Çıkanlar
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Son Haberler
Mauro Icardi şoke oldu. Wanda Nara eski eşiyle birlikte Spor
Mauro Icardi şoke oldu. Wanda Nara eski eşiyle birlikte
Feyyaz Uçar ünlü gazeteciye patladı. O sözlere ateş püskürdü Spor
Feyyaz Uçar ünlü gazeteciye patladı. O sözlere ateş püskürdü
Uzmanından ailelere çocuklar ve tablet uyarıları Sağlık
Uzmanından ailelere çocuklar ve tablet uyarıları
TikTok fenomeni papağan Apollo Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı Dünya
TikTok fenomeni papağan Apollo Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı
TÜİK, nisan-haziran dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı Ekonomi
TÜİK, nisan-haziran dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı
Kar nilüferi çiçek açtı Dünya
Kar nilüferi çiçek açtı
Kavga ettiği adamın üstüne bebek arabası attı. Sokak ortasında bıçak ve yumruklarla birbirilerine girdiler Yaşam
Kavga ettiği adamın üstüne bebek arabası attı. Sokak ortasında bıçak ve yumruklarla birbirilerine girdiler