Refüje dalan otomobil direğe çarptı

Olay, Burhan Taşçı (46) yönetimindeki otomobilin, seyir halindeyken bir dinlenme tesisi yakınlarında kontrolden çıkmasıyla meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, refüje çarparak aydınlatma direğini devirdi ve ters döndü.
Kaza sonucu sürücü Burhan Taşçı ile araçta bulunan Etkin Cürebal (46), Kadriye Taşçı (41) ve Elis Feyza Taşçı (3) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.