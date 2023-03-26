Refüjü aşan otomobil karşı yola girdi

İstanbul Zeytinburnu'nda Vatan Caddesi'nde meydana gelen kazada Bayrampaşa istikametinde ilerleyen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjü aşıp yolun karşısına geçti. Refüjü aşan otomobil Duran A. yönetimindeki otomobile çarparak durabildi.

Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı 4 kişiyi çevre hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)