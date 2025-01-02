Regaib Kandili bugün idrak edilecek

Üç ayların habercisi Regaib Kandili de bugün idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaib Kandili vesilesiyle yayımladığı mesajda bu gecelerin en güzel şekilde ihya edilmesi gerektiğini vurguladı.

Üç aylar bugün başladı. Regaip Kandili yarın idrak edilecek

Erbaş, "Hep birlikte ellerimizi Rabb'imize açarak, ondan affımızı isteyelim. Kitabımızla olan bağımızı, nimetlere karşı şükrümüzü, helal ve harama karşı duyarlılığımızı, ömrümüzle arzularımız arasındaki ilişkiyi bir kez daha gözden geçirelim" dedi.

Ali Erbaş’tan, Kandili mesajı