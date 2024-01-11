Regaip kandili mesajları. Kandilde gönderilecek en güzel mesajlar neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Regaip kandili mesajları. Kandilde gönderilecek en güzel mesajlar neler?
İslam alemi için kutsal üç ayların başlangıcında Regaip Kandili tüm Müslümanlar tarafından sosyal medya mecralarında mesajlar paylaşarak anılıyor. Peki, Regaip kandili mesajları. Kandilde gönderilecek en güzel mesajlar neler?

Regaip kandilinde sosyal medyada paylaşımda bulunmak isteyen vatandaşlar Regaip kandili mesajlarını araştırıyor. Peki, Regaip kandili mesajları. Kandilde gönderilecek en güzel mesajlar neler?

İşte Regaip kandili mesajları…

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

''Sevgi ve merhametin nuruyla aydınlanan hayatımıza, dualarımızın huzurunda birleşerek iyilik dolu bir gelecek inşa etmek için dua ediyoruz. Mübarek Regaip Kandilimiz kutlu olsun.''

‘’Regaip Kandili, kendimize daha yakın olabilmemiz, idrakimizi derinleştirmemiz ve olgunlaşmamız için bir fırsattır. Bu mübarek zamanı dualarımızla değerlendirelim. Regaip Kandilimiz kutlu olsun.’’

‘’İlahi rahmetin tecelli ettiği, günahlarımızdan arınarak hayırlı bir başlangıç yapmamıza vesile olan Regaip Kandili'ni kutluyoruz. Dualarımızın kabul olması dileğiyle, mübarek Regaip Kandilimiz mübarek olsun.’’

‘’Mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'nin barış, huzur ve adalet getirmesi için dualarımızı birleştirelim. Komşularımızı Kur'an-ı Kerim Tilaveti'ne davet ederek birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirelim.’’

‘’Umut dolu günlerin habercisi olan bu mübarek gecede, zor zamanlardan geçerken yeniden bir uyanışa vesile olmasını diliyoruz. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.’’

‘’Günler dostların güzellikleriyle, geceler ise dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız ise sizlerin sevgisi. Regaip Kandiliniz kutlu olsun.’’

‘’Bu gece, huzur ve müjde gecesidir. Dualarımızın yüce katlarda kabul görmesi ve hayatımıza bereket getirmesi dileğiyle Regaip Kandiliniz kutlu olsun.’’

‘’Tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle Mübarek Üç Aylar ve Regaip Kandili kutlu olsun. Dualar birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz için olsun.’’

Son Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 77,42 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 77,42 dolar
El öpmekle dudak aşınmaz atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
El öpmekle dudak aşınmaz atasözünün anlamı nedir?
Genç kız Tiktok’taki ölüm çelmesi akımının kurbanı oldu. Milli takım hayalleri kuruyordu Gündem
Genç kız Tiktok’taki ölüm çelmesi akımının kurbanı oldu. Milli takım hayalleri kuruyordu
Deprem günü sayaç okuyup 11 ay sonra fatura gönderdiler. Pes artık Gündem
Deprem günü sayaç okuyup 11 ay sonra fatura gönderdiler. Pes artık
Borsa günü yükselişle başladı Ekonomi
Borsa günü yükselişle başladı
Yorgun mermide hayatını kaybeden adamın zanlısı 4 ay sonra yakalandı Gündem
Yorgun mermide hayatını kaybeden adamın zanlısı 4 ay sonra yakalandı