Regaip kandilinde sosyal medyada paylaşımda bulunmak isteyen vatandaşlar Regaip kandili mesajlarını araştırıyor. Peki, Regaip kandili mesajları. Kandilde gönderilecek en güzel mesajlar neler?

İşte Regaip kandili mesajları…

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

''Sevgi ve merhametin nuruyla aydınlanan hayatımıza, dualarımızın huzurunda birleşerek iyilik dolu bir gelecek inşa etmek için dua ediyoruz. Mübarek Regaip Kandilimiz kutlu olsun.''

‘’Regaip Kandili, kendimize daha yakın olabilmemiz, idrakimizi derinleştirmemiz ve olgunlaşmamız için bir fırsattır. Bu mübarek zamanı dualarımızla değerlendirelim. Regaip Kandilimiz kutlu olsun.’’

‘’İlahi rahmetin tecelli ettiği, günahlarımızdan arınarak hayırlı bir başlangıç yapmamıza vesile olan Regaip Kandili'ni kutluyoruz. Dualarımızın kabul olması dileğiyle, mübarek Regaip Kandilimiz mübarek olsun.’’

‘’Mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'nin barış, huzur ve adalet getirmesi için dualarımızı birleştirelim. Komşularımızı Kur'an-ı Kerim Tilaveti'ne davet ederek birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirelim.’’

‘’Umut dolu günlerin habercisi olan bu mübarek gecede, zor zamanlardan geçerken yeniden bir uyanışa vesile olmasını diliyoruz. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.’’

‘’Günler dostların güzellikleriyle, geceler ise dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız ise sizlerin sevgisi. Regaip Kandiliniz kutlu olsun.’’

‘’Bu gece, huzur ve müjde gecesidir. Dualarımızın yüce katlarda kabul görmesi ve hayatımıza bereket getirmesi dileğiyle Regaip Kandiliniz kutlu olsun.’’

‘’Tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle Mübarek Üç Aylar ve Regaip Kandili kutlu olsun. Dualar birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz için olsun.’’