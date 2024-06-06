Rehin aldığı anneannesini boynundan bıçakladı, devreye PÖH girdi

Özel Harekat Polisleri, saldırganı yakalarken, yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bahriye Üçok Bulvarı'nda bir evde gerçekleşti. 86 yaşındaki anneannesinin evine giden 30 yaşındaki Y.E., burada rehin aldığı anneannesini boynundan bıçakladı.

Polis ekipleri hızla müdahale etti ve yaşlı kadın kurtarıldı

Çok sayıda polis ekibi ve sağlık personeli ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Polisler, evde yerde yatar vaziyette kan kaybı yaşayan kadını, saldırgan torunu diğer odaya geçtiği sırada kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Özel Harekat Polisleri müdahale etti, saldırgan gözaltına alındı

Akli dengesi yerinde olmadığı değerlendirilen şüphelinin üzerinde silah bulunabileceği endişesiyle Özel Harekat Polisleri de olay yerine çağrıldı. Ekipler, evin balkonunda elinde bıçakla yakaladıkları şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Saldırgan gözaltına alınırken, yaşlı kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.