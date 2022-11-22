Reis Bey harekât emrini nasıl verdi?

Önceki gece PKK'yı, hem Irak'ta, hem Suriye'de bombaladık. 89 noktanın vurulduğu açıklandı.

Bütün hazırlıkları Genelkurmay Başkanlığı görür, son kararı elbette Reis Bey verir. Adı üstünde "Reis". Meğer önceden mizansen yaparak nasıl emir verdiğinin görüntülerini çekmişler. Dün yayınladılar. Bilmiyorum böyle emir verme görüntüleri daha önce yayınlanmış mıydı? İlk defa karşılaştık sanırım.

Beyefendi, mütekebbir bir yüz hattıyla masanın başında oturuyor, Millî Savunma Bakanı ayakta, elinde dosya, Beyefendi'nin önünde sayfaları çeviriyor. Dayanamadım, daha fazla seyretmedim, kapattım.

Yazıyı yazarken görüntülere bir daha göz atmak istedim. Meğer mizansen, Reis Bey'in Endonezya dönüşünde çekilmiş.

Böyle oyuna, böyle gösteriye ne gerek vardı.

Silahlı Kuvvetlerimizi küçük düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Zaten zamanında Cemaat'e yol açarak, fazlasıyla ordumuz refüze edildi. "Tek Adam" rejiminde, yine rencide edici görüntüyle halkın karşısına çıkılıyor.

1974'te, Kıbrıs Harekâtı'nda Bülent Ecevit Başbakan, Org. Semih Sancar Genelkurmay Başkanı idi. Ecevit böyle bir görüntü vermek istemez miydi? Harekât kararı imzalanırken bir tiyatro oynamak kimsenin aklına gelmedi.

Ecevit gibi ustaca rol yapan kaç lider var? O bile böyle bir oyuna tevessül etmedi.

Tiyatro deyince... HDP üzerinden de bir oyun oynanıyor.

HDP kapatılmasın diyenler, bu şebekenin son Irak ve Suriye harekâtımıza karşı yayınladığı açıklamayı bir okusunlar. Bu parti yönetiminin doğrudan PKK'yı destekleyip desteklemediğine daha ötesi, "Kürtler" diyerek, "biz" olan halkı nasıl ayırmak, kışkırtmak istediklerini anlasınlar:

"Karanlık IŞİD çetelerine karşı yürüttüğü destansı direniş ve kurmuş olduğu yeni yaşam modeliyle dünyanın bütün ezilenlerine ilham kaynağı olmuş başta Kobanê olmak üzere Kuzey ve Doğu Suriye'nin birçok sivil yerleşim bölgesi dün gece uçaklarla bombalandı. Karanlık bir tezgâh olduğu anlaşılan İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı bahane edilerek dün gece Kuzey ve Doğu Suriye topraklarına bombalar yağdırılmıştır. Açık ki, IŞİD'in bu topraklarda başaramadığını iktidar uluslararası hukuku ayaklar altına alarak tamamlamak istemektedir. Kuzey ve Doğu Suriye bir güvenlik tehdidi değil insanlık için bir umuttur! Asıl güvenlik tehdidi, 'Sınırın öbür tarafına geçer iki füze yollarız ve savaşı başlatırız' diyerek karanlık emellerini hayata geçirmek isteyen zihniyettir. / Daha önce Afrin ve diğer Kürt bölgelerine yönelik gerçekleştirilen işgal saldırıları, işgal edilen bölgeleri IŞİD ve türevleri için yaşam alanlarına dönüştürmüştür."

Doğrudan PKK/YPG'yi savunan HDP'nin iğrenç yüzünü görecek göz gerek. Sol liberallere şirinlik gülücükleri atan "sağ"dan sapma entel dantel zavallılarımız bu açıklamayı nasıl yorumlarlar merak ediyorum.

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Mevlüt Uluğtekin Yılmaz'ı kaybettik. Çizgisinden asla sapmamış ağabeyimizdi. "Uluğtekin" mahlasıdır. Lise yıllarından beri bilişiriz. O, ilçemiz Yerköy'ün beş km. yakınında Çiçekdağ'da sağlık memuruydu. Rahmetli Mehmet Gül'le ziyaretine giderdik. Sonraki yıllarda da sık görüştük. Fikrimizin olgunlaşmasında emeği vardır. Sonra Ankara İktisadî ve Ti­carî İlimler Akademisi'ni bitirdi. A.Ü. Türk İnkılâp Tarihi Enstitü­sü'nde "Millî Mücadele'de Bozguncu Pro­pagan­daya Karşı Yapılan Çalışmalar" ko­nulu te­ziyle yüksek lisans yaptı (1990). Uzun yıllar TRT'de çalıştı. İlk şiiri 1966, ilk yazısı 1969 yılında Atsız'ın çıkardığı Ötüken dergi­sinde yayınlandı. Allah rahmet eylesin.