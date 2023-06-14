Reisin uçağındaki eski yağcılardan eser yok şimdi. Raf ömrü bitenler çöpe atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçakta yeni gazeteci ekibi ile poz verdi. Uçakta Ahmet Hakan ve İbrahim Karagül dışında tanınmış isim olmaması dikkati çekti. Uçaktaki gazeteciyim diyenlerden hiçbiri iki yıldır süren ekonomik yıkımın sorumlusu kim diye soramadı.

Reisin uçağındaki eski yağcılardan eser yok şimdi. Raf ömrü bitenler çöpe atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerinin ardından uçakta gazetecilerle poz verdi. Uçaktaki isimlerden Hürriyet Genel Yayın yönetmeni Ahmet Hakan ve Yenişafak yazarı İbrahim Karagül dışındakilerin tanınmış olmamaları dikkati çekti.

aa-20230614-31424992-31424990-cumhurbaskani-erdogan-kktc-ve-azerbaycan-ziyaretlerinin-ardindan-ucakta-gazetecilerin-sorularini-yanitladi.jpg

Erdoğan'ın yanın poz veren yeni isimler Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Sabah yazarı Taha Dağlı, Daily Sabah yazarı Merve Oruç Şebnem, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ve TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak oldu.

Burada 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından KKTC ve Azerbaycan'a düzenledikleri ilk resmi ziyaretleri tamamladıklarını ifade eden Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili ve heyetler arası olmak üzere verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erdoğan, KKTC'de, Türkiye ve KKTC arasındaki güçlü bağların altını tekrar çizdiklerini, ikili gündemde yer alan konuları ve Kıbrıs meselesine dair son durumu değerlendirdiklerini belirtti.

Öne Çıkanlar
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Son Haberler
Getafe Enes Ünal için kararını verdi. Geleceği belli oldu Spor
Getafe Enes Ünal için kararını verdi. Geleceği belli oldu
Mehmet Şimşek'ten TÜSİAD kararı. Erdoğan'ın hedefindeydi Siyaset
Mehmet Şimşek'ten TÜSİAD kararı. Erdoğan'ın hedefindeydi
Kendi Düşen Ağlamaz 1 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman başlıyor? Keşfet
Kendi Düşen Ağlamaz 1 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman başlıyor?
TBMM Başkanlık Divanı ve Komisyon üyeleri belli oldu Siyaset
TBMM Başkanlık Divanı ve Komisyon üyeleri belli oldu
Başakşehir yeni sezon için toplandı Spor
Başakşehir yeni sezon için toplandı
Türkiye, Finlandiya, İsveç'in dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı Güncel
Türkiye, Finlandiya, İsveç'in dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı
Rüyada kuzu görmek ne demek? Rüyada kuzu görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada kuzu görmek ne demek? Rüyada kuzu görmek neye işaret?