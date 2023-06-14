Reisin uçağındaki eski yağcılardan eser yok şimdi. Raf ömrü bitenler çöpe atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerinin ardından uçakta gazetecilerle poz verdi. Uçaktaki isimlerden Hürriyet Genel Yayın yönetmeni Ahmet Hakan ve Yenişafak yazarı İbrahim Karagül dışındakilerin tanınmış olmamaları dikkati çekti.

Erdoğan'ın yanın poz veren yeni isimler Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Sabah yazarı Taha Dağlı, Daily Sabah yazarı Merve Oruç Şebnem, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ve TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak oldu.

Burada 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından KKTC ve Azerbaycan'a düzenledikleri ilk resmi ziyaretleri tamamladıklarını ifade eden Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili ve heyetler arası olmak üzere verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erdoğan, KKTC'de, Türkiye ve KKTC arasındaki güçlü bağların altını tekrar çizdiklerini, ikili gündemde yer alan konuları ve Kıbrıs meselesine dair son durumu değerlendirdiklerini belirtti.