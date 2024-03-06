Rekabet Kurulu, "Nesine.com"a 77,7 milyon lira ceza verdi

Kaynak: AA
Rekabet Kurulu, "Nesine.com"a 77,7 milyon lira ceza verdi
Rekabet Kurulu, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ'ye (Nesine.com) yönelik yürütülen soruşturmanın sonucunda, şirketin münhasırlık içeren anlaşmalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği tespit edildi.

Kurul, bu nedenle şirkete 77 milyon 708 bin 195 lira idari para cezası verilmesine karar verdi.

Ayrıca Kurul, şirkete bazı yükümlülükler getirdi. Bu yükümlülükler arasında, spor kulüpleriyle yapılan reklam, tanıtım ve sponsorluk anlaşmalarında münhasırlık içeren hükümlerin kaldırılması ve yeni sözleşmelerde bu tür hükümlere yer verilmemesi bulunuyor. Benzer şekilde, saha reklamlarına ilişkin anlaşmalarda da münhasırlık içeren hükümlerin kaldırılması ve yeni anlaşmalarda bu tür hükümlere yer verilmemesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurulu'nun aldığı karara göre, Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ ile yapılacak reklam ve hizmet alımına yönelik sözleşmelerde de münhasırlık içeren hükümlere yer verilmemesi gerekiyor. Kararın gerekçeli belgelerinin 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere tebliğ edilmesine karar verildi.

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