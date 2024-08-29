Rekabet Kurulu’ndan beton şirketlerine soruşturma

Rekabet Kurumunun sitesinde bulunan duyuru kapsamında, Edirne'nin Keşan’da hazır beton üretimi ve satışı alanında faaliyette olan bazı teşebbüslerin beraber fiyat belirlemek, müşteri paylaşımı yapmak ve/veya rekabete hassas bilgi değişiminde bulunmak için Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına ilişkin yürütülen ön araştırma Kurul tarafından karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Zofunlar Beton Üretim Pazarlama San. ve Tic. AŞ, Saros Hazır Beton İnş. Madencilik San. ve Tic. AŞ ile Serin Beton İnş. Taah. İnş. Malz. Hafr. Taş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurul tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamını ifade etmiyor.