Rekabet Kurulu'ndan devralma işlemlerini onay

Kaynak: AA
Rekabet Kurulu'ndan devralma işlemlerini onay
Rekabet Kurulu'ndan açıklama...Kurul bazı şirket devralma başvurularına onay verdi.

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine onay verdi. Kurul kararı, Rekabet Kurumunun internet sayfasından duyuruldu. Buna göre, Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği ve Nielsen Araştırma Hizmetleri Ltd. Şti. arasında imzalanan anlaşmayla, Kısa Dönem Araç Kiralama Sektörü Pazar Araştırması'na Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesi uyarınca menfi tespit belgesi verdi.

Kurul, Carel Industries S.p.A. tarafından ortak girişimininde diğer taraf olan CFM Soğutma ve Otomasyon Sanayi Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Kurul ayrıca, Murat Baysal'ın kontrolündeki Mage Oyun Teknolojileri AŞ'nin ortak kontrolüyle ilgili karar verdi. Murat Baysal ve Gacha Capital Limited tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Catalent Inc'in tek kontrolünün Novo Holdings A/S tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştıran kurul, Saras S.p.A.nın tek kontrolünün Vitol Holding B.V. tarafından devralınması işlemine onay verdi.

Terra-Gen Power Holdings II LLC'nin ortak kontrolünün Abu Dhabi Future Energy Company PJSC tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

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