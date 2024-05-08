İş Bankası TEMA Vakfı ile yeni projelere adım attı

Projenin yeni dönemi, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve Orman Genel Müdürlüğü’nden İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir’in katılımıyla gerçekleştirilen bir tanıtım toplantısıyla paylaşıldı.

Türkiye İş Bankası, TEMA Vakfı ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen “81 İlde 81 Orman” projesinin yeni dönemini duyurdu. Proje, İş Bankası’nın 100. yılı anısına, Türkiye’nin 81 ilinde 5 yıl içerisinde 2 milyon 200 bin fidan dikilmesini ve bu fidanların 3 yıl boyunca bakımının yapılmasını hedefliyor. İlk etapta %84 başarı oranıyla 1.500 hektar alanda 2 milyon 205 bin fidan dikilmişti.

Türkiye İş Bankası, TEMA Vakfı ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen “81 İlde 81 Orman” projesinin yeni dönemini duyurdu. Proje, İş Bankası’nın 100. yılı anısına, Türkiye’nin 81 ilinde 5 yıl içerisinde 2 milyon 200 bin fidan dikilmesini ve bu fidanların 3 yıl boyunca bakımının yapılmasını hedefliyor. İlk etapta %84 başarı oranıyla 1.500 hektar alanda 2 milyon 205 bin fidan dikilmişti.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankanın ikinci yüzyılına adım atarken, TEMA Vakfı ve Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte yeni çınarlar yetiştirmek için yola çıktıklarını belirtti. Aran, daha önce 2035 olarak belirledikleri karbon nötr olma hedeflerini 2026’ya çekerek, hem İş Bankası Grubu’nun hem de müşterilerinin yeşil dönüşüm projelerine katkıda bulunduklarını ifade etti.

Orman Genel Müdürlüğü adına konuşan İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir, sosyal ağaçlandırma çalışmalarına verdikleri önemi vurgulayarak, bu tür projelerin flora ve faunanın zenginleşmesine, gelir artışına ve karbon tutulmasına katkı sağlayacağını söyledi.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ise, ormanların ekolojik sorunların çözümünde kilit rol oynadığını ve “81 İlde 81 Orman” projesinin Türkiye genelinde orman varlığını ve çevre bilincini artırmayı hedeflediğini belirtti. Ataç, 2023’ten 2028’e kadar 81 ilde 2 milyon 200 bin fidan dikerek gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Bu girişim, sivil toplum, kamu ve özel sektörün iş birliğiyle gerçekleşen bir ağaçlandırma ve birlik projesi olarak öne çıkıyor.