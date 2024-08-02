Rekabet Kurulu'ndan karavan şirketine ceza

Karavan şirketine rekabet cezası

Rekabeti ihlal ettiği iddia edilen karavan şirketin ceza çıktı.

Cezayı Rekabet Kurumu internet sitesinden yayımladı. Kurumdan yapılan duyuruya göre, Erba Karavan Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

SATICILARIN SATIŞ FİYATLARINI TESPİT ETTİ İDDİASI

Firma hakkındaki soruşturma, yeniden satıcılarının satış fiyatını tespit ettiği iddiasıyla açıldı. Kurul uzlaşma, bölge ve müşteri kısıtlaması iddiaları bakımından ise taahhütle sonlandırılmasına karar verdi.

Uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 2 milyon 269 bin 283 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Firma tarafından sunulan taahhüt metninin de tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabul edilmesi uygun bulundu.