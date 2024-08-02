Gören de başkent burası sanacak. 15.000 nüfuslu ilçeye inşa edilen Hükümet Konağı hayretler içerisinde bıraktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gören de başkent burası sanacak. 15.000 nüfuslu ilçeye inşa edilen Hükümet Konağı hayretler içerisinde bıraktı

Isparta'ya bağlı 15.000 nüfuslu Keçiborlu’ya inşa edilen Hükümet Konağı'nı gören bir vatandaş, neye uğradığını şaşırdı. Görenler Keçiborlu'ya değil Ankara'ya geldiğini sandı.

Isparta'nın 15.000 kişilik nüfusuyla dikkat çeken Keçiborlu ilçesinde inşa edilen yeni Hükümet Konağı, görkemiyle gözleri üzerine çekti. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde yapılan bu devasa bina, ilçede yaşayan vatandaşların şaşkınlık ve tepkisine yol açtı.

"BU BÜYÜKLÜKTE BİR HÜKÜMET KONAĞININ BURAYA YAPILMASI..."

İlçede yaşayan bir vatandaş, "Bu büyüklükte bir hükümet konağının buraya yapılmasını anlamakta zorluk çekiyorum," şeklinde duygularını dile getirirken, bu geniş yapının ilçe ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamayacağı ve gerek olup olmadığı konusunda endişelerini dile getirdi. İlgili yetkililer, binanın büyüklüğünün, hükümet hizmetlerinin daha verimli bir şekilde sunulması için planlandığını belirtse de, mevcut ekonomik şartlar ve bölgenin nüfus büyüklüğü göz önüne alındığında, bu geniş kapsamlı yatırımın amacının sorgulanmasına neden olduğu ortaya çıktı.

YATIRIMLAR YEREL HALKIN İHTİYAÇLARININ KARŞILAŞMAK İÇİN KULLANILMALIYDI

Tepkilerin yanı sıra, yeni hükümet konağının ilçedeki bürokratik işlemleri kolaylaştırması ve modern bir devlet yapısı sunacağı ifade edildi. Ancak, bu büyük projeye yapılan yatırımların, ekonomik durumun iyileştirilmesi ve yerel halkın gerçek ihtiyaçlarına yönelik kullanılması gerektiği vurgulandı.

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