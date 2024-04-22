Rekabet Kurulu'ndan şirket devralmalarına onay

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralınmasına onay verdi. Kurul, Mathias Muther Privatstiftung’un kontrolündeki Aerocompact Group'un hisselerinin bir kısmının Trilantic Europe tarafından devralınmasıyla Aerocompact Group Holding üzerinde ortak kontrol tesisi işleminin izne tabi olmadığına karar verdi.

Babadağ Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının tamamının Tekfen Holding AŞ'nin iştirakleri aracılığı ile kuracağı Tekmarmara Enerji Üretim AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı yönünde karar verdi.

Kurul, Tunçtaş Cam Sanayi'nin paylarının tamamının Ege Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ ile Ege Holding AŞ'ye tarafından devralınmasına izin verdi.

Akyurt Rüzgar Enerji Üretim'in hisselerini yarısı Maki Elektrik Enerji Operasyon Yönetimi AŞ’nin yüzde 49,99 oranındaki hissesinin ve Deniz RES Enerji Yatırımları AŞ'nin hisselerinin tamamının, Kangal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin İş Portföy Yönetim AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Kurul, Global Infrastructure Management, LLC'nin hisselerinin tek kontrolünün BlackRock, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ ile Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’nin birleşmesine karar veren Kurul, Türkiye İş Bankası AŞ ve iştirakleri ile OYAK Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun, Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ nezdinde sermaye artırımı yoluyla yüzde 50'yer pay sahibi olma işlemini mevzuata uygun buldu.

Kurul kararıyla BETA CAE Systems International'ın tek kontrolü CADENCE Design Systems'e geçti.

Halihazırda TUSAŞ Motor ile İsmail Demirkaya'nın şirketi Varzene Metal Sanayi ve Ticaret AŞ üzerinde İsmail Demirkaya'ya ait hisselerin tamamının TUSAŞ Motor Sanayii AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Mitsubishi Corporation, Daimler Truck Holding AG (tek kontrolüne sahip olduğu Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation aracılığıyla) ve Mitsubishi Motors Corporation tarafından elektrikli araçlar için kapsamlı bir hizmet platformu işletmek üzere tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemi uygun bulundu.

Alujain Corporation tarafından tek kontrol edilen National Petrochemical Industrial Company’nin ortak kontrolünün Basell International Holdings B.V. aracılığıyla LyondellBasell Industries N.V. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Pascoe Pharmazeutische Praparate GmbH'nin tek kontrolünün Grupo J. Uriach S.L’nin iştiraki Sidroga Gesellschaft für Gesunheitsprodukte mbH tarafından devralınması işlemine izin verildi.

GREBE Holding GmbH'nin hisselerinin ve tek kontrolünün Kansai Paint tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

C.P. Standart Gıda San. ve Tic. AŞ'nin Bilecik'teki ekipmanla birlikte Şenpiliç Gıda'ya tarafından devralınmasına onay çıkt