Rekabet Kurulu devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde bulunan duyuru kapsamında Kurul, Mathias Muther Privatstiftung’un kontrolünde yer alan Aerocompact Group Holding AG'nin hisselerinin bir kısmının Trilantic Europe VI GP Sarl tarafından devralınmasıyla Aerocompact Group Holding AG bünyesinde ortak kontrol tesisi işleminin izne tabi olmadığına karar verdiğini belirtti.

Babadağ Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının tamamının Tekfen Holding AŞ'nin iştirakleri aracılığı ile kuracağı Tekmarmara Enerji Üretim AŞ aracılığıyla devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

Tunçtaş Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin paylarının tamamının devralınmasıyla tek kontrolünün Ege Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aracılığıyla Ege Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildiği belirtildi.

Akyurt Rüzgar Enerji Üretim ve Ticaret AŞ'nin, Mursal Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Beşiktepe Enerji Üretim ve Ticaret AŞ'nin, Kortaş Elektrik Enerji Üretim Depolama ve Ticaret AŞ teşebbüslerin yüzde 50 miktarındaki hissesinin, Maki Elektrik Enerji Operasyon Yönetimi AŞ’nin yüzde 49,99 düzeyindeki hissesinin ve Deniz RES Enerji Yatırımları AŞ'nin hisselerinin hepsinin, Kangal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’den devralınmasıyla Kangal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin yüzde 30-40 oranındaki hissesinin İş Portföy Yönetim AŞ’den alma işleminin uygun görüldüğü aktarıldı.

Global Infrastructure Management, LLC'nin hisselerinin hepsinin BlackRock Funding, Inc.’den iktisap edilmesiyle tek kontrolünün nihai olarak BlackRock, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi karar verildiği bildirildi.

Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ ile Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’nin, Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ kapsamında birleşmesi ve Türkiye İş Bankası AŞ ve iştirakleriyle OYAK Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun, Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ bünyesinde gerçekleşecek sermaye artırımıyla yüzde 50'şer pay sahibi olmalarının işlemi uygun bulunduğu bildirildi.

Arteno Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ'nin hisselerinin hepsinin Adesso SE tarafından devralınması işlemine izin verildiğini aktarıldı.

BETA CAE Systems International AG'nin tek kontrolünün CADENCE Design Systems, Inc’den devralınması işlemine izin verilmesine karar verildiği bildirildi.

Mevcutta TUSAŞ Motor Sanayii AŞ ile İsmail Demirkaya’dan ortak kontrol edilen Varzene Metal Sanayi ve Ticaret AŞ üzerinde İsmail Demirkaya'ya ait hisselerin hepsinin TUSAŞ Motor Sanayii AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildiği belirtildi.

Mitsubishi Corporation, Daimler Truck Holding AG (tek kontrolüne sahip olduğu Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation aracılığıyla) ve Mitsubishi Motors Corporation’den elektrikli araçlar için kapsamlı bir hizmet platformu işletmek suretiyle tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemi uygun bulunduğu belirtildi.