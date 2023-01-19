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Tetra Laval Holding'e Rekabet Kurumu soruşturması

Rekabet Kurumu, sıvı gıda dolum makineleri pazarındaki Tetra Laval Holding'in rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemler sergilediği gerekçesiyle soruşturma açıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 14:08
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Rekabet Kurumu'ndan Tetra Laval Holding'e soruşturma

Tetra Laval Holding'e Rekabet Kurumu soruşturması
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Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu firmanın, rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleri ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi kapsamında hakim durumunu kötüye kullandığı iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Tetra Laval Holding-Finance SA hakkında soruşturma açtı.

Öte yandan, Kurum tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettikleri, ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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