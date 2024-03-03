Reklam AKP'ye, fatura CHP'ye

Kaynak: ANKA
Reklam AKP'ye, fatura CHP'ye
Sultangazi'de CHP'nin parasını ödeyerek kiraladığı reklam billboardlarına AKP İstanbul adayı Murat Kurum ile AKP Sultangazi adayı Abdurrahman Dursun'un afişleri asıldı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde CHP'nin parasını ödeyerek kiraladığı reklam billboardlarına AKP'li adayların afişleri asıldı.

1-3 Mart tarihlerinde CHP’nin kullanımına tahsis edilen billboardlarda Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum ile AKP’nin yeniden aday gösterdiği mevcut Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un afişleri yer aldı.

CHP üyesi Avukat Şeyda Keçeci, partisinin Sultangazi’deki çalışmalarına gönüllü olarak destek verdiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Uğur Mumcu Mahallesi Onur Market arkasında yer alan 2 adet billboard, 1-3 Mart'ta CHP’nin kullanımına tahsis edilmiştir. Buna rağmen AKP adaylarının fotoğrafları, ödemesini yaptığımız ve her türlü resmi prosedürü tamamladığımız halde kullanmaktadır."

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